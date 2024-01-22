近幾年沈浸式體驗引起熱議，隨科技發展，AI人工智慧逐漸取代沈浸式體驗熱潮。台北市政府公訓處也編列1535萬元預算，用以購入沉浸式情境教室相關設備，但台北市議會民政委員會認為不符目前科技潮流，最終將預算刪除。

公訓處編列1535萬購買沉浸式情境教室相關設備預算，及197萬元相關工程費用。公訓處說明，盼藉沉浸式情境教室提升學員學習成效，並利用場域達到AI培訓，預估一天可供50人參與，且空間也可運用為多功能研討室。

議員曾獻瑩質疑，元宇宙、沉浸式設備是2、3年前較熱門的話題，現在科技趨勢、投資應用已朝向AI，且公訓處並非博物館、展覽場地，應以對公務人員未來有實用幫助做為首要考量。

議員黃瀞瑩也直言，公務人員整天都要上班，能自主利用時間參與沉浸式情境教室，且每日達50人次恐有困難。

議員李芳儒建議，公訓處先與其他單位如學校合作，讓公務人員到外學習，若確定有成效，公訓處再評估是否要自設場地。

民政委員會第一召集人吳世正同樣認為，沉浸式設備太過花枝招展，委員會最終決定將該筆預算刪除，