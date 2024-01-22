受政治影響，不少台灣人總以為美國與中國大陸關係很差，已到了完全不往來的地步，其實不是如此。比如1月16日至18日，在南京舉行了「2024年西太平洋海軍論壇」(WPNS)，這是30多年來，中國大陸第2次舉行該會議。中華戰略學會研究員張競表示，這場會議在國際媒體也多有報導，但是在台灣卻明顯遭到忽略。

據路透社報導，來自 30 個國家、 70 名代表參加與了這場會議，而且正值南海緊張局勢加劇，中國大陸和菲律賓之間的海上衝突頻發，透過這次研討會，有助各方相互瞭解，並提出可行的方案解決問題。

報導稱，研討會的重點包括修訂和更新一些海上行動的協議，包括海軍與執法單位的行為準則，《WPNS 商業憲章》、《海上意外遭遇守則》和《災難應變指南》等重要文件就是審查和更新內容。

張競表示， 西太平洋海軍研討會有23個成員國、7個觀察員，約有70位代表與會，絕對不是一件小事情。而且相關媒體對其報導並不算少，但海峽此岸主流媒體與軍事迷論壇，寧可去關注解放軍海軍高層人事調整八卦臆測，對於真正具有嚴肅意涵並由解放軍海軍所主導軍事外交議題，反而遭致忽視，確實是讓人相當痛心。

此論壇起源起於美國海軍戰爭學院所主辦之國際海權論壇(International Seapower Symposium)，最先是在1988年由澳洲主辦，但中共海軍逐漸擴大參與，加強參與力度與提升層級，最後在2014年4月，順利在青島主辦第14屆西太平洋海軍論壇，當年該次會議最重要成果就是通過《海上意外相遇規則》(CUES：Code for Unplanned Encounters at Sea)，不論其具體實踐狀況如何，但就全球軍事外交史上來說，這是無法否認之重要里程碑，這也是為何此項軍事外交平臺受到解放軍海軍如此重視真正原因所在。

其次，這次工作會議其實是今年四月將於青島，所召開每兩年一次西太平洋海軍論壇之預備會議，本次將是第十九屆西太平洋海軍論壇年會；所以在為期三天內議程中，共計討論過10個議題，對某些達成共識議題，諸如《西太平洋海軍論壇章程》修訂、《海上意外相遇規則》實施狀況檢討、策訂《災害響應指南》以及由中國大陸解放軍海軍所倡議主導之成立無人系統研究工作組，再加上未來論壇活動事項等議題，都獲得初步結論，並預計在今年四月提交西太平洋海軍正式議程討論議決。

張競認為，我們對於該會議當然是不得其門而入，這是個無奈的現實。但是「從議題看風向」是處理公開情報最基本功夫，若是不聞不問，不去掌握未來西太平洋海軍論壇議程動向，搞清楚周邊海軍同行在搞些啥事，那就太誇張囉！(也就是太危險了)，我們特別要注意，各國配合這個論壇，究竟會舉辦那些海軍交流活動，這是重中之重啊！豈能忽視?豈能不知？