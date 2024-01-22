寒流發威，林業及自然保育署台中分署指出，大雪山國家森林遊樂區，因位於海拔逾2000公尺，寒流影響期間預計有結冰及降雪機會，為維護遊客安全，如園區一旦有降雪情形，進入園區之車輛應備有雪鍊，並視路面結冰狀況進行加掛雪鍊管制措施。

林業保育署台中分署表示，22日清晨大雪山國家森林遊樂區49K小雪山資訊站溫度4度現場濃霧，且部分路面已有結霜情況，預計氣溫會隨著冷氣團南下逐漸下降，入夜到23日清晨恐達最低溫。

依據以往經驗，在43K遊客中心以上將有機會降雪，且路面也有結冰機率，若有降雪，將於43K以上路段管制加掛雪鏈之車輛才能通行，進入35K收費站時將檢查車輛須備妥雪鍊，可隨時視路面結冰狀況加掛，以維護行車安全。

林業保育署台中分署呼籲，管制措施實施前會於大雪山國家森林遊樂區臉書粉絲專頁、電子看板並請警察廣播電台推播，上山請注意氣象預報及相關訊息，並提升自身安全與保暖，若訊息通報或旅遊問題諮詢，可洽大雪山國家森林遊樂區：04-25877901。