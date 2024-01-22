15名賭客躲在簡陋的工地玩天九牌，現場還提供飲料及食物讓賭客充飢。（圖／警方提供）

15名賭客躲在簡陋的工地玩天九牌，現場還提供飲料及食物讓賭客充飢。（圖／警方提供）

15名賭客躲在簡陋的工地玩天九牌，現場還提供飲料及食物讓賭客充飢，員警清點及搜身後查扣賭具2副、骰子、賭資61萬餘元、抽頭金8000元。（圖／警方提供）

新北市鶯歌一處建築工地，白天施工晚上搖身一變竟成了天九牌職業賭場！一名51歲李姓男子他是工地水電工，竟利用下班及周休假日工地沒開工，呼朋引伴豪賭天九牌，三峽警巡邏路過，發現假日停工中的工地竟出入頻繁，率隊查看赫然發現施工中的地下室成了「博弈特區」，15名賭客聚在裏頭把玩天九牌及麻將，通通被帶回警局，警方過濾賭客身分時，還發現一名越南籍逃逸移工，因為嗜賭，即便冒著被抓的風險也要來試試手氣！

「通通不要動！全部都蹲下！」大批員警摸黑衝進位在鶯歌龍五路這處施工中的工地地下室，一群賭客正渾然忘我，圍在賭桌前吆喝下注，見到員警衝進來，嚇得一動也不敢動，桌上擺滿現金及賭具，根本都來不及收，就通通被員警查扣。

警方表示，這處隱身在建築工地地下室的職業賭場，是由51歲的李姓男子所經營的，他本身就是工地水電，看準下班及周休假日工地沒開工，他搬來賭桌及備妥天九牌賭具，就把地下室當成博弈特區，邀約樓上樓下、甚至鄰近工地的工人及好友前來聚賭，擔心擠不上賭桌的賭客太無聊，隔壁房還備有電動麻將桌，讓其他賭客打發時間，貼心舉動也招來不少賭客奔相走告，連寒流來襲賭場內仍是暖烘烘！

三峽鳳鳴所副所長張家和昨（21）日巡邏經過這處工地外，發現工地小門敞開，觀察許久，竟然有男男女女頻繁進出，還有人送食物及飲料到場，直覺有異，加上鳳鳴所過去曾查緝過數件的工地賭場，經驗老道的張家和研判應該是職業賭場重起爐灶，於是向分局長許城銘報告後，昨（21）日晚間18時率隊進入查緝。

果然，15名賭客躲在簡陋的工地玩天九牌，現場還提供飲料及食物讓賭客充飢，員警清點及搜身後查扣賭具2副、骰子、賭資61萬餘元、抽頭金8000元，賭場負責人李男說他只是負責跑腿幫忙買東西，但賭客均坦承是李男邀約聚賭，進場前還得先繳交費用，員警清查賭客身分，清一色都是附近工地水電、泥作及他們的親朋好友，當中更查獲一名40歲的阮姓越南籍逃逸移工，他11年前持工作證來台到彰化一家工廠上班，做沒多久就落跑，四處打零工維生，因為酷愛賭博，久仰台灣博弈文化，在工地朋友牽線下，冒著被逮的風險也要來賭場試試手氣，最後把身上僅有的6千元輸光。

另外，員警更在其中一名44歲的葉姓賭客身上查獲三級毒品愷他命1.45公克，最後通通被帶回警局偵詢，賭場負責人李男被依刑法營利賭博罪移送偵辦，其餘14名賭客通通依社維法裁罰9千元後釋回，另持有毒品的葉男則是驗尿後報請市警局裁罰，而阮姓逃逸移工則被解送新北專勤隊靜候遣返。