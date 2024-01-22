新北市經發局推動「數位轉型四部曲」，協助企業強化資訊能力，達成產業轉型及發展創新商業模式，透過輔導業者媒合並導入數位轉型方案，達到節省工時、增加產能等效果。經發局在2024年，也將持續推動相關計畫，陪伴業者朝數位轉型及永續經營邁進。

經發局長何怡明表示，自2022年推動「數位轉型四部曲」以來，市府持續藉由顧問診斷、專才培育、資金協助及方案採購等多元面向，協助業者找出最佳數位解決方案。在企業面對工業化4.0、碳稅徵收以及五缺等課題，改變經營模式，導入新興數位科技，藉此提高生產及營運效率，才能逐步落實企業ESG。

經發局說明，在計畫當中提供企業各項實質協助，如藉由「中小企業輔導團」顧問諮詢，可為業者量身打造數位轉型建議；「中小企業信用保證融資貸款」則可舒緩企業購置設備的資金壓力；「企業產經大學」透過開設課程，培訓數位轉型相關高階人才；而「新北引領數位轉型應用計畫」，2年募集41家供應商，提供專屬優惠方案，媒合企業導入轉型所需的軟硬體。

去年參與數位轉型計畫的日昱精密工業董事長高明貴說，在經發局輔導下，準確分析公司數位化現狀與生產瓶頸，在建立碳盤查系統、製程優化的轉型建議與規畫方針後，公司不僅順利申請經濟部中小型製造業低碳及智慧化升級轉型補助計畫，後續導入數位工具，也預計提升23％產能利用率並減少7％能源耗損。

曾參與新北產經大學的員全股份有限公司行銷副理林志達則表示，透過經發局體工人才培育課程及顧問輔導，讓公司同仁增加專業知識，並藉由導入數位系統，節省倉儲50％工時，提升數位行銷2倍業績。