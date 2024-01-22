網紅Toyz與網紅「超哥」日前爆發衝突，引起網友議論，超哥經營的餐廳又遭民眾檢舉用餐環境不佳。台北市衛生局22日表示，今日已派員稽查，發現餐廳無法出示食品從業人員的健康檢查報告，又未於廁所明顯處標示「如廁後應洗手」字樣及抹布不潔等缺失，要求業者於25日前改善完畢，否則將處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁指出，接獲民眾反應超哥餐廳魚有臭味、抹布不乾淨及用餐環境不佳等情形，衛生局已於今日派員稽查，發現現場工作人員未穿戴整潔的工作帽，已請業者立即改善完成。

她說，且餐廳無法出示食品從業人員的健康檢查報告，又未於廁所明顯處標示「如廁後應洗手」字樣及抹布不潔等衛生缺失事項，已開立限期改善通知單，要求業者於25日前改善完畢，屆期將前往複查，如複查仍不符規定，可依《食品衛生管理法》第8條及第44條，處6萬元以上2億元以下罰鍰。