很多阿桑都愛無理取鬧？一名在五金百貨上班的員工在網上抱怨，她表示日前遇到一名大媽前來借廁所，於是她和對方表明「廁所不外借」，沒想到遭到對方狂盧「所以是要我拉在褲子上嗎？」，甚至，還早找來親友助陣繼續盧「你們是服務業態度要好一點」，所幸被找來的親友明理，不僅將大媽帶走外，還送了飲料道歉，也希望發生糾紛時的影片不要PO上網被公審。

一名員工在臉書社團「匿名公社」發文，她提到自己是在五金百貨上班，日前遇到1名40、50歲大媽走來問她「妳們廁所在哪裡？」想要借廁所，於是，她和大媽表明「廁所沒有外借」，沒想到，大媽卻激動的反問「蛤？所以你們不上廁所的嗎？」、「所以是要我拉在褲子上嗎！？」，他有些無奈地要走開，就聽到大媽在身後不斷的碎唸「這麼大一間店沒有廁所？妳騙誰啊！借客人上一下會怎樣嗎？啊不然我自己買衛生紙啊」。

此時，剛好走來一位入職不久的店員妹妹，就對著大媽嗆聲「到底是誰規定的一定要借廁所的啦！妳說啊！到底憑什麼我們要借廁所給妳啊！法律是有規定是不是啦？廁所髒了妳要清是不是啦？基本工資就這麼低，還要幫客人掃廁所，換妳要不要啦？」。

她表示，這名大媽遭到店員妹妹「一連串輸出」後，便默默地離開，不久後，她竟收到來電表示，原來大媽被店員妹妹大聲嗆罵後「感到被威脅」，便找來2名約30歲的年輕人來理論，大媽不斷強調自己「只是要借個廁所而已」、「現在店家都嘛會借廁所」、「你們是服務業態度要好一點」，不斷針對這3點狂盧店家。

她也說，員工妹妹則堅持己見，並表示「若大媽不開心，可以去提告，但不會道歉」，她也看到這2名年輕人，在大媽講話時，不斷的翻白眼或斜眼看大媽，直到雙方談無結果，便半拖半拉的將大媽帶走；最後，她收到外送員送來的飲料，並備註轉達「稍早的事情感到不好意思，也不希望將糾紛發生時的監視器畫面PO上網路，以免遭到公審」，她也無奈說「只能說客人百百種，幸好這兩位家人是明理的，要是遇到不明理的還不知道會鬧成什麼樣子」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「不是要拉在褲子上嗎？等妳拉啊」、「不要借，都弄髒廁所，還是一副應該表情」、「跟大媽說對啊...我們都沒在上廁所的啊！怎麼了嗎？」、「還好家人明理」、「很多阿桑都愛無理取鬧」、「不用借，借了有些人方便當隨便...」、「看來就是一個平時情勒慣了的大媽，家人都被迫來的」。