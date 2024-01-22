台積電法說報佳音，帶動近日台灣股匯市氣勢如虹。根據台銀牌告匯率，日圓現鈔賣出價今（22日）上午一度來到0.2148，創近2個月新低。與1年前同期相比，如果民眾拿新台幣10萬元換匯，可多賺到近5萬日圓，相當於能多吃50碗一蘭拉麵！

國人瘋遊日本，帶動日圓換匯熱，但去年12月日圓兌新台幣重回0.22字頭，讓部分民眾換匯態度轉趨保守。不過今年初以來，日圓重回「0.21」甜甜價水準，讓哈日族樂享「日圓天天都便宜」的換匯價。

根據台銀牌告匯率，日圓現鈔賣出價今日上午10點22分掛出「0.2148」，拿10萬元新台幣可換到46萬5549日圓，而依照1年前的匯率0.2405，只能換到41萬5800日圓。兩者相差了4萬9749日圓。以深受台灣民眾喜愛的一蘭拉麵來看，相當於可以多吃50碗售價980日圓的豚骨拉麵。

日本央行（日銀）將於23日發表金融政策會議的結果。外界原本預估，日銀可能透露更多走出負利率的安排，可是元旦的能登半島強震恐已打亂日銀的計畫，日銀本次例會料仍將按兵不動，保持謹慎態度，至少到春季結束都將維持寬鬆，日圓結束貶勢可能要等到夏季。