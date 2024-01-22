入冬最強寒流來襲，中國醫藥大學新竹附設醫院副院長、心臟專科醫師劉俊廷提醒，年紀大的長者、有三高者、有心臟病史者、有中風病史者，這4大族群在寒流來襲時務必做好保暖，並留意生活起居4項重點，降低心臟和腦血管疾病風險。

中國醫藥大學新竹附設醫院今（22）日在臉書粉專發文，副院長劉俊廷醫師指出，天氣急劇變冷時，血管容易收縮，血壓升高，動脈硬化不穩定，活動量會減少，血液循環變慢，又可能疏忽自己的血壓或是用藥的順從性，這時特別容易血管阻塞，造成心臟病和腦中風發作。

劉俊廷提醒4大族群注意4項重點，一是增添衣物、圍巾、帽子、襪子、手套，避免溫度的流失；其次可以開啟暖氣或溫毯，尤其在夜晚睡眠時主動保暖；再者是主動監測自己的狀況，定時測量血壓、心跳等；最後也別忘記規律服用慢性病藥物，定期門診追蹤。

劉俊廷也表示，天冷進補吃太多，容易變胖、加重三高、攝取過多鹽分，呼籲在寒冬中「重保暖，少鹽份，多活動」，才是比較積極的保健之道。