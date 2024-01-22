崔岷植（左）和柳海真在《破墓》中再展超強演技。（車庫娛樂提供）

韓國驚悚片《破墓》由青龍影帝崔岷植，攜手金高銀、李到晛和柳海真共演，更正式入選2024德國柏林影展，由執導過賣作恐怖電影《黑祭司》、《娑婆訶》的導演張宰賢製作，導演提及製作本作的出發點並表示：「我小時候在鄉下看過因為要蓋高速公路，所以需要遷移墳墓的遷葬儀式。據我所知，那座墳墓已有一百多年的歷史，人們親自挖開墳墓，我到現在都還記得土的氣味和顏色。」被問及《破墓》與前作《黑祭司》、《娑婆訶》有什麼區別時，導演說：「這次的作品不是宗教電影，而是刻畫我們生活的土地與人們的關係。」

金高銀在電影中飾演安撫冤魂的女巫「花林」，崔岷植和柳海真不吝嗇地稱讚她的演技，崔岷植還開玩笑表示：「我認為《破墓》最精彩的場面就是『花林』跳大神。金高銀十分有熱忱，我擔心這樣下去她會不會去兼職當女巫，她不能離開電影界啊！」金高銀也打趣回：「我會努力過演員生活，若不行的話我會考慮的。」並補充：「跳大神本來就是件隆重的事，事前和導演、巫師老師們一起制定了動線，還進行了幾天彩排。我經常跑到老師家學習神明上身時的肢體及舞蹈動作。」

另外，金高銀還表示自己飾演的是極具專業性的角色，所以她先從職業特性開始掌握，在履行女巫的工作職責時不能看起來很笨拙，想好好詮釋雖然年輕但很有能力的女巫。對於當初決定接演的契機，她說：「朴正民曾極力向我推薦本作，當時我還沒收到劇本，但他怕我拒絕，便說服我說服了10幾分鐘。」值得一提的是，金高銀在參前曾表示自己很擔心若看到真的鬼魂，以後的生活該怎麼辦，她接著表示：「拍攝現場很有趣，包括我在內的所有前輩和導演都很喜歡搞笑。現場真的很開心，讓我忘記了精神和身體上的疲憊。」

於去年8月中入伍的李到晛，此次飾演與「花林」形影不離的法師「奉吉」，他也不忘透過影片向觀眾及記者們打招呼，他說：「我飾演的是一位能力出眾，且長相帥氣的法師，請大家期待我和金高銀的好默契，也能看到我在過去的作品中從未展現過的全新演技。」李到晛突破以往形象，展現身上刻滿紋身以及讀經文的樣子，對此，導演說：「因為電影《娑婆訶》而結緣的巫師其實是棒球選手出身，他為了保護自己便在全身刻上經文。因為這點，『奉吉』這個角色也就此誕生。」

《破墓》故事敘述在經歷一連串超自然事件後，居住在洛杉磯的一個富裕家庭請來年輕的女巫花林（金高銀飾），和法師奉吉（李到晛飾）拯救家中的新生兒。當他們一抵達目的地，花林便感應到祖先的陰影籠罩著這個家庭。花林向一流的風水師尚德（崔岷植飾）與葬儀師永根（柳海真飾）尋求幫助，四人在某個偏僻的村莊發現了墳墓，在不知道後果的情況下，他們挖開墳墓，卻意外釋放了埋藏在地下的邪惡力量。《破墓》將於2月23日（五）在台上映。