昔日有情場浪子封號的高山峰，婚前經常出沒夜店、前女友多到被虧一桌不夠坐，怎料2011年結婚後大轉變，成了零緋聞、寵妻又愛家的好男人。近日光顧曹西平的耳環店，對方見1舉動，直呼：「高山峰真的變了」。

日前高山峰帶著女兒「小花」去到曹西平的耳環店「Jeremy 穿洞日常」穿耳洞，發文分享心得：「小花很想穿耳洞，但卻又害怕，猶豫了一個小時在店裡走來走去，默默流淚不管所有人怎麼安慰都沒用，但我知道陪伴就好，只要有人陪伴，剩下的就讓勇氣帶領，小花做到了」。

一番鐵漢柔情的發言，也讓一旁的曹西平非常感動，發文直言：「高山峰變了，真的變了，完全是慈父」，高山峰陪伴女兒一同打耳洞，最後小花終於帶著美麗的耳飾心滿意足的回家，曹西平看到這一幕則感性道：「打個耳洞好像是全家的大事情一樣，哈哈哈高爸爸你真是好樣的，為了女兒什麼都可以犧牲」，大讚高山峰真的超寵女兒。