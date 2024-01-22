因應寒流來襲，陽明山國小23、24日停課。台北市教育局22日宣布，湖田實小23日停止上班課1天，避免因下雪路面濕滑，造成行車危險。

教育局表示，依中央氣象署預報，竹子湖23日上午7時氣溫3度、降雨機率70％，依當地經驗，屆時極有可能下雪，路面較濕滑，造成行車危險。

教育局指出，基於安全理由，依「天然災害停止上班上課作業辦法」，湖田實小23日全校停班一天，無國小部課後照顧學生及幼兒園課後留園學生。