警察局長廖訓誠勉勵新進同仁勇於面對工作挑戰。（新北市警察局提供）

新北市警局本月4日迎來76名特考班新進人員，局長廖訓誠為讓新進人員能盡速了解警察機關勤、業務屬性、願景及工作方向，強化員警應有優良服務態度、品德操守與執勤安全，特辦理新進人員職前講習訓練，介紹轄區特性、治安、交通概況及其他執勤應注意事項，並指派表現優秀、有實務經驗的資深同仁指導「師徒制」，期藉由優良的經驗傳承，幫助新進同仁盡速進入狀況。

廖訓誠以「知識」、「方法」、「勤勉」及「熱情」等4個心態上的建議以及「風紀」的工作要求，勉勵新進同仁勇於面對警察這種充滿挑戰性的工作，共同打造安居安全的新北幸福城市。

另學科講習特別請到參與破獲林口泰山區民生路殺人案、林口館長案、台版柬埔寨求職詐欺案的新莊分局「鷹眼神探」小隊長石春吉，主講「如何行俠仗義、為民申冤」講座，說明調閱監視器的技巧。

新北市警局用別開生面用心的職前講習，期許新人們的第一步有個穩健的開始。