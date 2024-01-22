稀有冬候鳥白額雁（左）低頭覓食時，豆雁（右）昂首警戒，18日豆雁遭移工獵殺，白額雁飛往其他田區。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

農友潘先生指出，豆雁遭移工以彈弓獵捕，白額雁倉皇飛離，茭白筍田邊遺留一雙紅色拖鞋。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮一處茭白筍田相繼出現稀有冬候鳥凍原豆雁、白額雁，近期吸引鳥友拍照記錄，2隻落單候鳥相互幫忙，1隻覓食時另1隻昂首警戒，未料18日2名騎乘機車移工造訪，用彈弓獵走1隻候鳥，警方獲報查緝中。縣府指移工涉嫌違反《野生動物保育法》，最重處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

南投縣野鳥學會表示，凍原豆雁(Anser serrirostris)、白額雁(Anser albifrons)均繁殖於歐亞大陸的寒帶苔原，冬季遷移到日本、韓國及大陸中南部，在台灣為稀有冬候鳥，前者以金門紀錄較多，後者較常現蹤蘭陽平原，豆雁、白額雁分別在去年11月及16日首度現蹤埔里山城，令鳥友振奮，未料其中1隻18日慘遭移工獵殺。

埔里鎮茭白筍田地主潘先生說，凍原豆雁去年11月飛抵他的田區過冬，本月16日又飛來白額雁作伴，從鳥友口中得知兩隻是稀有冬候鳥，因此沒驅趕，感嘆「茭白筍幼苗被吃很多，沒有驅趕，沒想到卻被移工吃了，很可惜」。

潘先生指出，事發前曾看到一對移工騎乘機車巡視，18日傍晚該輛機車又出沒，他記得後座移工穿著紅拖鞋相當醒目，原以為機車已離開，他在工寮餵狗時，白額雁突然驚惶飛走，追過去嫌犯已尿遁，現場發現一雙紅色拖鞋，目擊者指移工潛入茭白筍田，拿彈弓獵走豆雁，事後白額雁飛回茭白筍田上空繞行2、3圈飛離，疑受驚嚇不敢下來棲息，

警方指出，19日接獲南投縣野鳥學會前理事長喻榮華傳訊息告知豆雁疑遭移工獵殺，他們已加強田區巡邏查緝。

鳥友彭先生指出，罕見冬候鳥棲息填區過冬，造成農友作物有損失，希望政府及保育單位能比照友善石虎、台灣黑熊等方案協助處理，參與保育農友受尊重，也能避免稀有野生動物遭獵殺。鳥友沈先生則呼籲，移工在台灣亂獵、亂吃的現象並非首宗，台灣各界應該要重視。

南投縣府農業處林務保育科長張景富表示，移工獵捕、宰殺野生動物涉嫌違反《野動法》，若獵捕、宰殺的是保育類動物，依法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。