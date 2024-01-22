年代MUCH將在今（22）日晚間8點首播家庭劇《大過年》，本劇卡司堅強，由國寶級演員馬精武飾演一家之主，徐帆、倪大紅、劉莉莉、劉威則詮釋為人子女與手足間的家庭情感。

馬精武曾演過《大紅燈籠高高掛》、《夜宴》、《赤壁》等電影，也同時任教職多年，不少資深演員如張鐵林、張嘉益、張子健都曾是他的得意門生，可惜於去年底驟逝，享年86歲。

他曾在《夜宴》中飾演周迅和黃曉明的父親「殷太常」、《七劍》中飾演晦明大師等，並為上海電影協會副主席，擔任教職數十年，上個月舉辦告別式，超過百名學生、演員到場送他最後一程。

而馬精武給人的印象也是「父親」專業戶，在《大過年》中飾演馮家的一家之主，有男主外、女主內的傳統觀念，一心只望子女可以成龍成鳳，但倔強威權的個性卻讓不爭氣的子女更加叛逆不羈。

徐帆為大陸導演馮小剛之妻，曾演出電影《唐山大地震》大獲好評，這次在《大過年》中飾演馮家長女，原為前途光明的東北知青，卻不顧家人反對下嫁農村，斷絕父女關係多年。

特別的是，所有演員在本片中需演繹30年間的變化，雖然彼此在生活中各有苦有樂，但每到農曆新年時，總能凝聚全家人的心，劇情感動不少人。