國會新會期三黨不過半，而立法院將於2月1日選出正副院長，藍綠備戰，民眾黨黨團的動向備受關注。對此，國民黨前立委陳學聖20日就在臉書上表示，「看柯P一副高高在上，待價而沽的高姿態，就想勸勸民眾黨好好翻翻立院內規，就知道這裡不是一個人耍嘴皮子的地方」，甚至更回憶「黃國昌自以為是，同一電梯也不打招呼，都不把大家看在眼下」，引發討論。

陳學聖20日在臉書上PO出一篇「立法院不是民眾黨一個人的武林」的文章表示，「看柯P一副高高在上，待價而沽的高姿態，就想勸勸民眾黨好好翻翻立院內規，就知道這裡不是一個人耍嘴皮子的地方」，陳學聖表示，「最簡單的，莫過於提案，依規定，若法律案，要15人連署，一般提案，最少也要10人」。

陳學聖更指出，「若民眾黨隨柯P起舞，自以為是，到時民眾黨只有8席立委，不僅個人無法提案，即使用黨團提案，也無法過程序委員會。屆時民眾黨就會變成無力『立法』的委員」，陳學聖也提到，「又如召委選舉，如果民眾黨不和其他黨團合作，極有可能一席召委都拿不到，未來四年將沒辦法主導任何立法進程」。

陳學聖更回憶，他在2016年至2020年時和時力在立院共事過，他強調，「時力同仁都好相處，大家也互相連署合作，唯獨黃國昌自以為是，同一電梯也不打招呼，都不把大家看在眼下，所以大家也懶的理他。最後，就是聲量很大，但一事無成」，陳學聖最後也說，「現黃國昌又加了黃珊珊，還有個柯P，想也知會比2016時力最強時，還要更大頭症。到時，我們就來看看他們怎麽玩自己的武林，會否自廢了武功，一事難成？！」