美國空軍的事故調查報告顯示，2023 年初，發生在亞利桑那州路克空軍基地(Luke Air Force Base)的F-35損壞事件，竟是維修技師把手電筒遺忘在引擎艙內，異物吸入造成了近 400 萬美元的損失。

軍事時報(MilitaryTimes)引用《空軍與太空部隊》 (Air & Space Forces Magazine)的報道，事件發生在去年3月15日，第56戰鬥機聯隊的F-35進行例行維護，在引擎測試的項目中，3名維護人員啟動了發動機，包括怠速五分鐘以監測燃油是否洩漏。

直到飛行員關閉引擎後，一名維護人員才注意到引擎出現「異常噪音」，所幸沒有飛行員受傷。經過停機檢查，發現引擎內有許多碎片，屬於手電筒。

調查指出，一名維修人員在將「檢查引擎燃油管路」後，進行了工具庫存檢查。但稍早前，另一名維修人員使用手電筒進行「操作維修確認」，結果他沒有完全遵守聯合技術指令所提到的標準警告事項(工作完後要檢查工具數量)，結果手電筒就遺留在地上，當引擎啟動後，強大的吸力就把手電筒吸入引擎裡。

調查人員還發現，F-35先進的「自主後勤資訊系統」（ALIS），也造成了維護人員的疏失，因為維護人員參考ALIS後，就會疏忽掉該做的清單檢查，他們以為ALIS已經幫忙完成了。

報告發現，這支手電筒損壞了引擎內的多個風扇、燃油噴嘴、旁通管道、高壓壓縮機、高壓渦輪等等，修復費用總計為 3,933,106 美元。