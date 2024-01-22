新竹縣市黨部舉辦總統暨立委選舉感恩茶，朱立倫強調未來年輕人關心的議題，是國民黨的重點！（羅浚濱攝）

新竹縣市黨部舉辦總統暨立委選舉感恩茶，新北市長侯友宜指要讓下一代感受到國民黨的改變，拔除老舊的刻板印象，未來國民黨才有機會，未來一定會重返執政。（羅浚濱攝）

國民黨新竹縣市立委揮出全壘打，國民黨主席朱立倫偕同新北市長侯友宜，22日晚到新竹縣黨部參加總統暨立委選舉感恩茶會，縣長楊文科等人都指未來選舉爭取年輕選民支持的重要性，朱立倫強調未來年輕人關心的議題，是國民黨的重點！

朱立倫表示，檢討制度與內部反省都很重要，國民黨雖然未贏得勝選，但各位提出的建言都是關鍵，他也拜託地方黨部主委聽取基層聲音，彙整意見，成為檢討反省的根據。

朱立倫指各界提到年輕人的問題，是他最重視與最大的挑戰，國民黨年輕化，讓更多年輕人有機會，事實上從這次立委選舉已經在做，在立院黨團中，國民黨是最年輕的，盼望在地里長、代表、議員等席次，都要讓年輕人有機會。

朱立倫強調未來年輕人關心的議題，是國民黨的重點，針對年輕人關心的部分，國民黨立委們將會代表大家來發聲。

侯友宜以「人生沒有所謂輸贏，這是一種態度！」陳述他既然接受徵召，一定會堅持奮戰到底，特別感謝三位立委、縣長楊文科、主委陳見賢的友持，他並回憶有天車掃陪著徐欣瑩，新竹的風很大，走到最後偏鄉「沒太多人」，但徐欣瑩拿麥克風拼命喊話，讓他很感動。

「相信未來會更好，只要我們團結，以包容體諒來看對方！」侯友宜說，再怎麼艱辛，不管輸贏要挺起胸膛往前走，感謝新竹縣市的支持，他也期待未來國民黨在大力改革在進步當中，要給年輕人更多的機會。

「以前的國民黨會讓基層公務人員出身的來扛重責大任嗎？」侯友宜說，這次看見國民黨的改變，改變雖不容易，重頭開始，但期待未來好好努力，讓下一代感受到國民黨的改變，拔除老舊的刻板印象，未來國民黨才有機會，未來一定會重返執政。

縣長楊文科表示，這次3張票在新竹縣都拿到成績，總統雖然輸了，但桃竹苗立委全壘打，以往只談藍綠，但沒想到小草不斷長出來，從選舉中可得到經驗，未來要如何爭取年輕人很重要。

楊文科認為在朱立倫的領導下，國民黨更團結，希望朱繼續領導帶領，在惡劣的環境下能拿出此成績，「雖不滿意但可接受」，在選舉中得到經驗是，要讓年輕人好好發揮，年輕人可塑性很大。

縣黨部主委陳見賢則呼籲黨內要痛定思痛，指新竹縣市是全台最年輕縣市，其中竹北市柯文哲更拿下高票，國民黨要思索如何獲取年輕人的選票與認同，才有機會奪回執政權。

縣議長張鎮榮表示，成功守住新竹縣市的三席立委，確保國民黨成為國會第一大黨，但這次總統得票數國民黨在竹縣僅小贏民眾黨五千多票，這是國民黨的警訊，特別是新竹縣人口增加中，要思考如何贏得年輕人的支持。

林思銘則指今天順利推出韓江配，呼籲國民黨團結，包含正副院長選舉、監督中央政策等，如何爭取年輕人的信任，他也會持續努力來做。徐欣瑩則感謝各界支持，未來會在立院好好監督民進黨執政，「未來立委們不當啞巴、要當喇叭！」

鄭正鈐說，會持續打拼把國民黨在新竹縣市顧好，持續在地紮根，接下來會有年輕人的團隊，要讓國民黨在地持續茁壯。