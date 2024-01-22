女星篠崎泫是台日混血，高中時有人將她的照片傳上PTT表特版，清純外型受到許多網友稱讚，之後在綜藝節目中因校園正妹的身份小有名氣，2013年以女團Twinko成員正式出道，甜美外型和敬業精神受到許多粉絲喜愛；近日她動手術，她在限時動態曬出多段手術前的麻醉影片，過程十分好笑。

篠崎泫日前曬出手術前的麻醉全紀錄，表示影片中的她全素顏，而且胖了3公斤，所以看起來略醜是正常的，不過身為女明星的篠崎泫素顏狀態皮膚白皙光滑，沒有痘痘，看起來還是很美。「麻醉前超興奮，人生麻醉經驗豐富，很喜歡全身麻醉的爽感」，她一度因為不適感露出超醜的表情，直呼：「麻醉會有很爽很爽的感覺」，注射麻藥後篠崎泫還能回應新書名字，但逐漸咬字變得含糊，而且突然開始唱起歌。

篠崎泫分享手術前的麻醉影片。（圖／翻攝hsyan0625 Instagram）

她事後寫下：「第一次看到自己一本正經講瘋話，我明明就有喝奶茶，還超大杯的，亂講一通還一臉正經」，對於唱歌她評價「全是感情毫無音準可言」。麻醉後她開始眼歪嘴斜，清醒後坦言3分鐘影片，有2分多鐘都沒有印象，打了大哈欠後才沉沉睡著。

篠崎泫去年經歷雙手骨折和二次確診新冠肺炎、瘋狂掉髮、蕁麻疹復發，不能工作、運動、跳舞的生活讓她坦言「經歷了前所未有混亂和低谷的一年」，生理、心理都嚴重受創，但在種種磨難中她還是保持自律，成功把書寫完並且順利出書。篠崎泫感慨：「無論發生了什麼，都努力讓自己活成自己最喜歡的樣子，努力把自己活成光、成為光」。