繼暨南國際大學、嘉義大學之後，國立台南大學學生會也傳出會費疑似「短缺」事件，南大第16屆學生會長林彥良22日指出，去年7月間第15屆學生會經費交接時，發現至少短少6萬多元，經校方多次協調都未能解決後，將對上屆學生會提出民、刑事訴訟。對此，校方24日將召開協調會。

林彥良表示，去年7月29日與第15屆學生會進行財務交接時，對方即表示有缺漏器材已告知校方課指組，但電子決算表置於雲端無法當場對帳；隔日現任學生會又發現經費交接疑似短缺6萬1275元，之後通知校方從8月起協助處理，但半年多來協調多次始終無法解決，因此決定循法律途徑對第15屆學生會長、學生會總務部長提告偽造文書及背信。

林彥良還向校方提出4大訴求，第1點是此事調解層級需學務長等級以上出面，協調上屆學生會經費短缺案，及協助處理第16屆學生會所遇到問題；第2點則是依學生自治原則，學生議會決議通過的決算書，若支出要更動，校方應承諾不以任何形式要求學生會進行核銷；第3點是經費調解會期程應盡快敲定；第4點是要求學校撤換課指組行政人員。

校方回應說，學生會是自治組織，學校予以尊重，不會強硬要求學生會該如何處理，這也是學生學習如何解決問題的過程，希望學生們能在最小影響下，讓問題獲得釐清解決。

此外，校方除感謝歷屆學生會負起與學校溝通、參與公共事務等，站在輔導學生會的立場，該案接獲反映後也一直在協調處理；過程中現任學生會有所疑慮，還是會積極釐清，校方也將由學務長安排進行協調處理，並在法律、會計等專業上提供協助加速釐清。