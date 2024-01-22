鄭興舉辦「盆地的邊緣」演唱會，HUSH擔任嘉賓。（好的秋工作室提供）

鄭興舉辦「盆地的邊緣」演唱會，巴奈擔任嘉賓。（好的秋工作室提供）

鄭興19日及21日分別在台北、高雄舉辦「盆地的邊緣」專場演唱會。鄭興在台北場演唱〈陽台〉時，迎來第1位嘉賓HUSH。「這是我們第二次合唱〈陽台〉對嗎？」HUSH才一開口就被鄭興打臉說這是第3次合唱，HUSH開玩笑說要先走了，鄭興趕緊打圓場說「這是我們第一次在台北合唱〈陽台〉，非常開心。」正當鄭興一本正經的說著自己與HUSH合作這首歌曲的深刻感受時，HUSH卻說：「我剛剛很怕你說『我從小就聽你的歌長大』，不過我也已經準備好答案，『我也是從小就唱歌給你聽』，這樣我們就變成青梅竹馬。」突然的放閃讓觀眾尖叫連連。

其後鄭興說到一年多前的秋天，出差在一個城市遇到一位對彼此都有好感的友人，曾經以為會開出美好花朵的關係，並沒有發生，因此自己難過了一陣子，好像註定只有在相遇的一剎那，像擦身而過的兩顆星星，那時候有一首歌讓他非常喜歡，就是白安的〈沒有人寫歌給你過吧〉，所以特別選唱這首歌送給大家。令人驚喜的是，鄭興唱到第一段時，原唱白安緩緩地步上舞台，兩人合唱令台下如癡如醉。

白安送上白色花朵，令鄭興相當驚喜，白安笑說：「不用擔心我沒有要跟你求婚」，兩人聊到第一次見面是在白安南京的演出，當時鄭興捧著一大束花，讓第一次見面的白安感到相當尷尬，所以她也特地送上花朵來「互相傷害」。白安還突然伸手揪著鄭興的衣服，直呼好好摸喔，無厘頭的舉動讓鄭興嚇一跳，大呼「我真的好熱」，沒想到白安竟讓鄭興脫掉上衣，原本深情的氣氛變得超級搞笑，最後兩人送上獨一無二台北限定的合唱版〈最笨的思念〉。

鄭興高雄場的嘉賓則請到了他非常欣賞的歌手巴奈，兩人結緣於2015年鄭興曾參加東海岸創作營，鄭興在那裡認識了非常多做音樂的朋友，也重新思考自己是誰，那趟花蓮行給鄭興滿滿的能量，對鄭興後來的音樂創作有著巨大的影響，讓他至今都非常想再次到訪東岸，兩人合唱〈你知道你自己是誰嗎〉，彷彿將現場觀眾都帶到了東部美好的海岸邊，給予大家滿滿的能量。

高雄第二位嘉賓則是在《眼淚博物館》專輯中和鄭興合唱〈海鷗〉的柯泯薰，兩人首度現場演唱這首歌，特地在唱到尾奏時，用同一隻麥可風演唱，重現當年錄音時的感動，鄭興因為太近的距離感到緊張，他開玩笑說：「就怕下一秒就親上去了」，柯泯薰也自曝剛剛在後台一直抱著鄭興，希望給他鼓勵，還在上台前一起刷牙，各種親密的小舉動，見證兩人多年好交情。