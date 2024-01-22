民進黨總統當選人賴清德近日出席「電器空調影音3C年終購物節」活動，表示歡迎企業投資台灣免擔心供電，將鼓勵大戶節電？大家不用擔心電力的供應，「省比賺還要快嘛！」國民黨立委鄭麗文質疑，缺電還不願意承認，人民有這麼好騙嗎？去年8月爆發進口蛋爭議，求不應供多到需要報廢，浪費好幾億。如今又面臨蛋雞不下蛋，加上下週寒流來襲，產量勢必再減，恐造成更大搶蛋潮。一旦蛋價漲，早餐店又要跟著調漲？

「520前通通漲？功德+2？」鄭麗文今(22日)在臉書發文表示，這幾天寒流南下，人民心更寒，因為荷包又要大縮水了！不只雞蛋價格今天起每台斤調漲2元，「可能又双叒叕是要調漲電價了！」因為台電年年虧損，傳出電價審議委員會將於3月開會討論是否調漲，為了達到不虧損目標，此次4月電價漲幅恐增加25％，恐怕衝擊300萬戶家庭，民眾聽見都大力反彈！「不是說好有便宜的合約嗎？畫餅誰都會，結果又是全民買單！」

鄭麗文指出，近期雞蛋價格好不容易漸漸回穩，卻又傳出要漲價的消息！叫人民怎麼能接受？農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3412萬隻，雞蛋每日生產量上升至12.2萬箱（每箱約200顆），足以供應國內民生需求。但台北市蛋商公會表示，雖然染病禽場致死率不高，但許多蛋雞就是不下蛋，加上下週寒流來襲，產量勢必又會再減，必須適度微調蛋價，避免產銷嚴重吃緊，不然恐造成更大搶蛋潮。

「所以現在是還沒有人搶，先漲價？既然雞蛋足夠，為什麼要怕民眾搶？」鄭麗文質疑，馬上就要過年了，雞蛋需求也勢必會增加，雞蛋維持一定的產量真的足夠嗎？價格是不是會一直波動，連漲到過年？還有大家更害怕的是，一旦蛋價漲，是不是表示早餐店加蛋價又要跟著調漲？而且蛋價回穩，價格也回不去了！農業部的措施又是什麼？難道不應該跟大家說清楚嗎？

鄭麗文提到，電價審議委員會將在3月開會討論是否漲價，因為台電的財政情況連年赤字，目前累計虧損已經將近4000億，其中發電燃料成本大增就是主要原因，台電表示，如果要完全反應成本，那電價至少要上漲50-60％！為什麼會虧損這麼多呢？台電去年總支出1兆元，光是發購電燃料成本就高達6100億元！大家都擔心電價上漲，物價一定跟著漲！賴清德還好意思公開宣告台灣並不缺電，但要拚節電？這到底是什麼邏輯？

「電價和虧損難道只能選擇嗎？不能兼顧嗎？」鄭麗文直批，為了錯誤的能源政策，放著便宜的核四不用，既然民進黨要堅持如此，就是要向國人、向企業、向投資人講清楚，電價就是會漲啊！而且還是一直漲！要人家免擔心供電，又要人家節電，當大家傻子嗎？