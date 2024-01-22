女子和運將在街頭起爭執，還拿著三角磚、大鎖就要往運將砸，所幸被一旁的藍衣男子組攔、拉開。（翻攝自臉書爆料公社公開版）

一大早就在練拳頭？高雄某郵局前發生一起計程車運將與女乘客爭執，女子拿著三角椎、大鎖就要往運將砸去，所幸，被一旁男子出手阻攔，3人便一早就在街頭拉扯；然而，男子伸手阻攔女子其手的位子，也讓網友歪樓笑翻喊「阿伯，你的手？你要確定餒」、「藍色衣服明顯吃豆腐」。

一名男子在臉書社團「爆料公社公開版」發文，並上傳1段51秒影片，從影片中可見，有位女子和計程車運將在街頭起爭執，並且將原本手上的三角椎換成機車大鎖，就要往運將砸過去，所幸，被一旁疑似也是乘客的友人攔下，3人就在街頭拉扯，最後男子也將運將與女子兩人分開。

對此，原PO也在貼文寫下「一大早就在練拳，這個女的真悍」，還狠酸「這個女的不錯，拿路邊的三角錐和別人家機車上的大鎖攻擊後，事後還會給人家歸位」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「到底是有多麼不想上班非要一大早這樣鬧？」、「怎麼不去練舞室打？」、「價格沒談好？」、「最近大家怎麼都在練拳，到處上演拳擊？」、「千萬不要惹地方阿姨」、「一早載到酒空女嗎？」、「價錢沒講好，還是沒付錢？」。

另外，還有網友因看到伸手阻攔女子和運將，然而，碰的位子讓網友全歪樓表示，「藍色衣服的那位先生，趁機摸人家的奶子」、「藍衣阿北 表示：咦！不對！今天抓的Bra有硬...」、「阿伯，你的手？你要確定餒」、「假勸架真摸奶」、「藍衣大哥懂玩，這種暴躁時的奶子還能抓的如此精準」、「藍色衣服明顯吃豆腐」。

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