由於寒流持續影響，今晚至明（23）日各地天氣常寒冷，高雄以北、宜蘭及花蓮地區有10度以下的低溫，北部近山區及空曠地區甚至只有6度左右，白天北部及東北部高溫只有10、11度。氣象署表示，周三（24日）仍受寒流影響，西半部、宜花地區低溫約7至10度，周四（25日）白天起寒流減弱，各地溫度明顯回升。前氣象局長鄭明典提到，這波冷空氣在今天中午之前就到北台灣，但是因為地形影響，氣溫反應需要一些時間，另外陽明山的大屯山區有飄雪的機會。

氣象署指出，明天北部及宜蘭有持續性的降雨，其他地區也有局部降雨的機率；溫度方面，今晚至明晨高雄以北、宜蘭及花蓮有10度以下的低溫，北部近山區及空曠地區甚至只有6度左右，其他地區低溫約12、13度，白天北部及東北部地區高溫只有10、11度，中部及花蓮地區高溫約12、13度，南部及台東約15至18度。

氣象署分析未來天氣。（氣象署提供）

氣象署說明，周三北部及東半部有局部降雨，中部山區有零星短暫雨，西半部、宜花低溫約7至10度，台東地區清晨夜晚低溫約10至12度；周四基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部降雨，中部以北及東北部地區低溫約8至10度，南部及花東地區11至13度，白天起寒流減弱，各地溫度明顯回升，北部及宜花高溫約16至18度，其他地區約20至23度。

周五、周六（26日、27日）基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部降雨的機率，各地清晨仍偏冷，特別在西半部日夜溫差大；下周日、下周一（28日、29日）基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫降雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。