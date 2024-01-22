女星林熙蕾在台灣出生，幼稚園時全家移民美國，畢業於加州大學，手握經濟、文學雙學位，是圈內有名的學霸，後來她被星探發掘進入演藝圈，在香港發展時參演多部影視作品，也曾推出性感寫真集，被外界封為「性感女神」，林熙蕾婚後逐漸淡出演藝圈，近期才回鍋拍攝影視劇和電影，日前她和劉德華再度合作，曝初吻被對方奪走。

林熙蕾和劉德華在新電影《紅毯先生》中飾演夫妻，21日劇組釋出現場花絮，兩人現場聊天回憶1999年首度搭檔《賭俠大戰拉斯維加斯》，當時24歲的林熙蕾和38歲的劉德華扮演一對戀人，林熙蕾突然爆料：「他是我的First kiss（初吻），我在香港第一部戲是跟他拍的」，劉德華連忙補充是螢幕初吻「拍戲的（初吻）」，沒想到林熙蕾突然說：「都是都是」，坐實當時人生初吻也是給了劉德華，時隔25年才知道，劉德華滿臉驚訝，笑稱：「別給我那麼大壓力」。

林熙蕾在影片下留言調侃：「林太離開了黃河路，來到天王劉偉馳身邊成為劉太。那劉偉馳先生打算什麼時候公開我？和老友一起好開心」，許多網友表示：「是伸舌頭了嗎」、「劉德華從藝40年到底吻了多少女明星，有沒有人統計下」、「華哥臉紅了」、「當年的初吻很甜」、「好像就是這部電影，林熙蕾的顏讓我驚為天人，自那以後便再難有人入我法眼了」、「林熙蕾當時出道就好漂亮」。