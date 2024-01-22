邵大倫、夏語心主持的公視台語台《歡喜來party》以歌舞秀為概念製作，今（22日）在公視台語台南部中心攝影棚開錄，邀請王彩樺、歐巴尚青、楊哲、郭婷筠等人。王彩樺吐槽夏語心開場與邵大倫合唱節目主題曲不小心脫箠唱錯，「其實可以對嘴唱一唱沒關係」，讓夏語心大喊要雪恥。

邵大倫透露這次的主持重點：「跳舞跟演戲交給夏語心、唱歌跟帥氣交給自己！」他分享大家小時候都有看過歌廳秀演出，既有短劇也有唱歌，還會請各地民間高手來比賽過招，節目內容將會非常豐富精彩，不管是音樂性、娛樂性、戲劇性通通都會包含在內。

首次接下台語綜藝節目主持的「台南女兒」夏語心，坦言很緊張，「因為在台北沒有人跟我講台語，平常都是聽蕭煌奇的台語歌進行特訓，可能會有卡住的時候，如果發生了甚麼好笑的事再跟大家分享。」

38歲的夏語心，與男友相戀4年，坦言目前不婚頭。都是台南女兒的王彩樺，自豪表示台南盛產美女。她透露，去年在好友白雲牽線之下，與朋友在台南仁德投資日本料理餐廳，生意不錯，她閒暇之餘也會帶演藝圈好友一起相聚。

王彩樺過去跟著豬哥亮大哥做歌廳秀，現場會開放觀眾進場，甚至也會邀觀眾朋友一起玩遊戲或者唱歌，對現場的觀眾來說是很特別的經驗。《歡喜來party》是第一個在南部中心攝影棚開放觀眾朋友進場的綜藝節目，王彩樺難掩興奮之情的分享：「以往想參加錄影的民眾都要舟車勞頓到台北，現在高雄有一個場地是很棒的機會。」