一名有照顧服務員資格的周姓看護，前年11月在照顧中風的劉姓老婦時，因為嫌劉婦太吵，便拿透氣膠布及封箱膠帶封住劉婦嘴巴，所幸醫師巡房時發現異狀，將膠帶撕下救回劉婦。家屬得知後不忿，提告周姓看護殺人未遂，基隆地檢署近日偵察終結，依《刑法》重傷害未遂罪，起訴周姓看護。

檢警調查認為，周姓婦人曾經受過基隆市政府舉辦的照顧服務員訓練，可以預見用物品掩住年老、具肺炎、心衰竭等重症病患的口鼻等呼吸器官，可能會造成患者無法吸入足夠氧氣，導致身體及健康發生重大不治或難治傷害。

但具有照顧服務員資格的周婦，卻因為其在基隆某醫院，照顧罹患出血性腦中風病患劉婦在病房內吵鬧，一氣之下，拿起透氣膠布及不透氣的封箱膠帶，將劉婦的嘴巴封住。而且周婦為了怕自己的行為被他人發現，竟然用口罩將劉婦的嘴巴遮住。

所幸該醫院的住院醫師在巡房時發覺劉婦有異，才迅速將劉婦嘴上的膠帶撕去，避免發生憾事。劉婦的孫子在得知此事後，便對周婦提出殺人未遂的告訴。

基隆地檢署受理此案，偵訊周婦時，周婦也坦承其犯行，並表示她是因為無法忍受劉婦吵鬧，才會封住劉婦的嘴。

檢察官認為，被害者家屬認為周婦有殺人的意圖，但檢察官調查後發現，認為周婦雖然封住劉婦的嘴，但仍留著鼻子供其呼吸，不會導致身亡，而且若周婦想殺人，也不會選擇在醫護人員巡房的時間，冒著被發現的風險去做這件事。因此認定周婦沒有殺人的意圖，依《刑法》的重傷害未遂罪及強制罪起訴周姓看護。