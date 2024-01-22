國會新會期三黨不過半，而立法院將於2月1日選出正副院長，藍綠備戰，民眾黨黨團的動向備受關注，而國民黨前立委陳學聖20日就在臉書上回憶「黃國昌自以為是，同一電梯也不打招呼，都不把大家看在眼下」。對此，律師林智群22日就表示，「這種人，從政只是滿足自己而已，成不了什麼大事」，引發討論。

林智群22日在臉書上表示，「說實話，法律沒規定看到同事要打招呼，立法院也不是軍隊，講究學長學弟，但立法本來就是一個『合作運動』，不是單打獨鬥的，法律提案要15個委員簽名，你民眾黨才8個，不跟人家好來好去，怎麼提案？就算是用黨團名義提案，沒有其他政黨委員的支持，提案會通過嗎？」

林智群說，「對啦你可以自視甚高，也沒有義務跟同事打招呼，可是現實情況就是，平常做人成功，至少不得罪人，

碰到要別人幫忙簽名連署時，人家比較願意幫忙，陳學聖也說其他時力立委都好相處，大家也合作連署，講的就是人情世故」。

林智群更強調，「既然要從政，不就是要把『自我』放在後面？整天自以為是，說我沒義務跟你打招呼，那人家也可以說沒義務幫你的提案連署啊！李登輝剛上位的時候，一堆國民黨大老也沒把他放在眼裡，可是人家身段柔軟，第一次競選連任時、讓萬年國會退場時，老國大代表不想理他，給他吃閉門羹，李登輝也是笑笑而已。因為李登輝把『國家』放在『自我』之上」。

林智群最後說，為了讓國家可以前進，「我」可以變成「不是我的我」，這才是真正的政治人物。只在意自己的聲量，把自己放得比別人高的位置，別人都很爛，自己最好，協商就是利益交換，不聽我的，就是打假球，「這種人，從政只是滿足自己而已，成不了什麼大事」。