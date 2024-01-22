電價是否調漲？電價審議委員會將在3月開會討論，各界關注。台電的財政情況連年赤字，目前累計虧損已經將近4000億，其中發電燃料成本大增就是主要原因，台電表示，如果要完全反應成本，那電價至少要上漲5到6成，學者也擔憂，電價上漲，勢必帶動物價跟著漲。PTT鄉民表示「不是說不缺電？」、「去年才說都低於國際價格」、「四個不同意，民進黨更有利」、「不知我們薪資要縮水多少？」

民進黨總統當選人賴清德19日出席電器展時，再度公開宣告台灣並不缺電，但要拚節電，「大家是不用擔心電力的供應，省比賺還要快嘛！」

根據《台視新聞網》報導，能源專家梁啟源指出，台電的虧損原因，除了漲價不夠，但是國際能源價格已經回跌了，虧損還那麼大，主要的原因就是跟能源轉型有關。學者示警，提醒政府要誠實面對問題，攤開台電歷年的財務報表，2022年大虧2675億，去年政府補助500億之後，還是虧了1985億，歷年累計虧損已經達到3820億。

深究原因，台電去年總支出1兆元，光是發購電燃料成本就高達6100億元，台電坦言，若要如實反應燃料成本，那電價至少得上漲5到6成。台電發言人蔡志孟表示，「我們可能是站在抵擋通膨第一線的消波塊，其實就是我們透過電價適度的調漲，沒有如實的、全部的去反映，那這樣子能夠讓物價的影響降到最低。」

政府一如過往祭出補貼，設法挹注經費，穩住台電的財政。經濟部長王美花強調，「在協助台電來跟院裡面，爭取相關的經費的挹注。」至於電價的波動和物價息息相關，在穩定民生和解決台電虧損之間如何權衡，具體漲幅得看3月登場的審議會如何決議。

PTT鄉民表示「不要說政府沒預告了喔」、「油電雙漲，馬英九下台！咦」、「台灣電價世界最低，耶」、、「美花吹的更便宜天然氣呢？執政靠騙智障多？」、「40％死忠看到是民進黨執政都變啞巴了」、「選後漲好漲滿已經是SOP了吧？因為等下次選舉人民早忘光光了」、「還好我們有綠色光電」、「4年後就習慣了，這12年你過得好嗎」、「喜迎漲價」、「穩賺不賠的綠電，真好！」

還有人說「選對的人走對的路，謝賴」、「整天騙，去年才說都低於國際價格」、「不是說不缺電？不缺為什麼要漲」、「馬政府也遇過高油價，就只有民進黨會負債幾千億」、「假綠能阿，結果燒煤炭燒天然氣」、「台電虧損有什麼關係？反正全民買單，重點是綠電大賺、綠能增長啊」、「四個不同意，民進黨更有利」、「台電一漲不知道我們薪資要縮水多少」、「公投完不就知道會漲了」、「沒辦法，這是40％要的」。