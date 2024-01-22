YouTuber Toyz曾開箱網紅「超派人生」超哥的雞排店，評論對方店家產品難吃，還疑似拍到違規行為，令超哥不滿Toyz批評，兩人隔空交火，新竹市環保局調查後確認是將清洗鍋具的廢汙水倒入排水溝，依照《廢棄物清理法》開罰4800元罰鍰，近日Toyz再去超哥新開的日料店裡直播，當著超哥的面嫌棄醋飯不好吃，超哥試圖勸解但Toyz仍堅持想法，讓超哥憤怒下打到Toyz頭破血流，Toyz隔2日後發聲斥：「沒有文化的流氓」。

Toyz於22日在社群發文公開傷勢照和驗傷報告，表示入場前有問過店家可否內用店家同意，對於食物好壞都有講，超哥抵達後希望Toyz給予評價他才說，後來幾人提早離開，他在店外被超哥和友人圍毆，並強迫Toyz同行攝影師關閉直播，圍毆長達十分鐘，警方抵達後還補了好幾腳才停手。

Toyz被暴打後隔2日首更新社群，發布傷勢照。（圖／Toyz Instagram）

Toyz稱超哥當時說：「我要把你殺了」、「打死他！」、「今天不是你死就是我死」、「從今以後你就是死路一條」，Toyz表示自己全程無還手，只有護頭動作，他認為店家本可受公評，去之前沒有想過會被打，傷勢部分有腦震盪、挫傷及撕裂傷、縫十一針、臉部、雙側手部、右側小腿、胸部、腹壁、背部挫傷及擦傷。

Toyz斥：「黑道不可怕，可怕的是有文化的黑道，不過"超"這次的行為告訴大家，始終是個沒有文化的流氓、溫室長大的阿斗、滿口仁義道德的偽君子、一個毫無情商智商的富二代，仗著有權有勢有錢想打就打，畢竟醫護人員跟警衛都敢動手了，也許是家庭背景給了他的底氣，也許是現場的小弟讓他掛不住面子，他自己內心才會知道了」。

Toyz發布驗傷單。（圖／Toyz Instagram）

Toyz最後呼籲給予餐廳評價時最好要三思，避免血光之災，後續會把當天的影片和蒐集到的影片放上YouTube。

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