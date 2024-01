左為舊版的宣傳,右為經過修正後的內文。(取自方恩格臉書)

國防部繼上次把「missile」翻譯成「衛星」之後,近日英文用法再次出糗,而且被在台灣的美國人糾正。

由於第一梯次一年制義務役將於1月25日入伍,國際政治觀察家方恩格律師發現,國防部在某社群平台上英文宣傳寫「The first batch of one-year voluntary enlistees will enter boot camp on January 25th.」

方恩格質疑,國防部認為義務役等同志願嗎?(Ministry of National Defense here mistakenly calls mandatory military service "voluntary" before fixing the error.)

細看才發現,國防部把義務役的英文寫成voluntary,後來才修改為「The first batch of one-year conscripts will start their basic training on January 25th.」,亦即把義務役的英文修正為「conscripts」。

根據國防部官網「中英辭彙對照」、「美華軍語詞典」,全志願役稱為「all-volunteer」,徵兵制稱為「conscription system」,方恩格則用「mandatory military service」。

國防部原稿稱義務役為「voluntary」,似與國防部自己的「美華軍語詞典」的conscription用法不同,嗣後才修改為conscripts。