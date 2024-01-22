國防部繼上次把「missile」翻譯成「衛星」之後，近日英文用法再次出糗，而且被在台灣的美國人糾正。
由於第一梯次一年制義務役將於1月25日入伍，國際政治觀察家方恩格律師發現，國防部在某社群平台上英文宣傳寫「The first batch of one-year voluntary enlistees will enter boot camp on January 25th.」
方恩格質疑，國防部認為義務役等同志願嗎？（Ministry of National Defense here mistakenly calls mandatory military service "voluntary" before fixing the error.）
細看才發現，國防部把義務役的英文寫成voluntary，後來才修改為「The first batch of one-year conscripts will start their basic training on January 25th.」，亦即把義務役的英文修正為「conscripts」。
根據國防部官網「中英辭彙對照」、「美華軍語詞典」，全志願役稱為「all-volunteer」，徵兵制稱為「conscription system」，方恩格則用「mandatory military service」。
國防部原稿稱義務役為「voluntary」，似與國防部自己的「美華軍語詞典」的conscription用法不同，嗣後才修改為conscripts。
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