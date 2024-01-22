去年10月7日被哈瑪斯綁架的以色列人質還有130位，他們的家屬愈等待愈心焦，其抗爭強度也愈來愈烈。稍早他們紮營在總理家門口的街道，揚言住到人質回來為止。剛才，另一群家屬衝入了耶路撒冷的議會現場，要求立法者採取更多措施解救他們的親人。

以色列-哈瑪斯戰爭進入第4個月，在去年11月的交換人質後，再也沒有其他的進展，使得以色列的異議人士日益增多，大約20名家屬衝入議會，一名婦女舉著3名家庭成員的照片，她說「我只想要他們能活著回來，一個都好!」

其他身穿黑色T恤的抗議者也舉著標語，上面寫著：「當他們死在那裡時，你們不會坐在這裡」，同時，他們高喊口號「立即釋放他們，立即、馬上！」

美國、卡達和埃及正在斡旋另一次交換犯人與人質的協商，但是並未達成共識，哈瑪斯要求以色列撤軍，並從監獄中釋放所有數千名巴勒斯坦人，包括高級武裝分子，納坦亞胡政府不同意，

以色列稱，其中 27 名人質已在加薩死亡，這使親屬擔心自己家人的安危；同時，戰爭的持續，必然使人們情緒發生疲勞，也會削弱大眾對人質的關注。

人質家屬和支持者們，開始在總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)的私人住宅，還有一批人在以色列議會大樓外紮營。

人質家屬艾利•史蒂維( Eli Stivi)說：「在人質回來之前我們不會離開。」，他的兒子伊丹(Idan )被關在加薩。

抗議正逐漸變成政治風暴，戰爭發生以後，因國家安全理由，政治暫時擱置，但是民調顯示納坦亞胡的民調持續落後，要求更換政府的呼聲越來越強烈。

周六晚上，數千人在特拉維夫、海法和耶路撒冷舉行抗議活動，要求選舉，他們期望選出一個非極右翼的政府，以更有彈性的方式解決這場危機。

星期日，納坦亞胡拒絕哈瑪斯提出的結束戰爭和釋放人質的條件，因為當中涉及巴勒斯坦建國、以色列完全撤軍、哈瑪斯繼續在加薩掌權。

隨後，人質和失蹤者家屬要求納坦亞胡「明確保證，政府不會拋棄在十月災難中被綁架的平民、士兵和其他人」。

聲明還說「如果總理決定犧牲人質，那他也應該證實的說出他的立場，以表現他的領導才能。」