特斯拉執行長馬斯克曾強調，「特斯拉是一家AI/機器人公司，雖然在很多人看來是一家汽車公司」！如今又有一家汽車製造商想要仿效這個概念。德國豪華汽車品牌BMW與美國機器人新創公司Figure攜手，將在BMW位於美國南卡羅來納州史巴丹堡郡（Spartanburg）工廠部署人型機器人，希望未來能把高危險與重複的工作交給這些機器人。
BMW的這座工廠目前擁有約1.1萬名員工，每天可生產 1500輛的X與XM系列車款。為了讓機器人融入生產線，工廠員工還需要接受特定任務的培訓。
美國汽車工人工會（UAW）去年大罷工，迫使底特律3大車廠通用、福特與克萊斯勒母公司Stellantis同意加薪，凸顯出汽車製造商面臨的人力成本上漲問題，更讓業者有意加速自動化製程，包括引進更多高科技機器人。
目前仍不清楚BMW的美國工廠將部署多少台人型機器人。Figure執行長Brett Adcock表示，雙方的合作將從少量開始，先測試機器人是否能達成一些特定任務，一旦表現達標，就會擴大規模。
如今有越來越多公司開始採用人型機器人來承擔部分體力工作。據國際機器人聯合會（International Federation of Robotics）統計，機器人的最大顧客正是汽車製造業，2022年全球車廠配置13.6萬組工業用機器人設備，僅次於電子製造業。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。