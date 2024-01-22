特斯拉執行長馬斯克曾強調，「特斯拉是一家AI/機器人公司，雖然在很多人看來是一家汽車公司」！如今又有一家汽車製造商想要仿效這個概念。德國豪華汽車品牌BMW與美國機器人新創公司Figure攜手，將在BMW位於美國南卡羅來納州史巴丹堡郡（Spartanburg）工廠部署人型機器人，希望未來能把高危險與重複的工作交給這些機器人。

BMW的這座工廠目前擁有約1.1萬名員工，每天可生產 1500輛的X與XM系列車款。為了讓機器人融入生產線，工廠員工還需要接受特定任務的培訓。

美國汽車工人工會（UAW）去年大罷工，迫使底特律3大車廠通用、福特與克萊斯勒母公司Stellantis同意加薪，凸顯出汽車製造商面臨的人力成本上漲問題，更讓業者有意加速自動化製程，包括引進更多高科技機器人。

目前仍不清楚BMW的美國工廠將部署多少台人型機器人。Figure執行長Brett Adcock表示，雙方的合作將從少量開始，先測試機器人是否能達成一些特定任務，一旦表現達標，就會擴大規模。

Just last week Figure 01 learned how to make coffee using an end-to-end AI system



We are excited to be introducing industry leading AI to the automotive sectorpic.twitter.com/DNAZWnaYK3 — Figure (@Figure_robot) January 18, 2024

如今有越來越多公司開始採用人型機器人來承擔部分體力工作。據國際機器人聯合會（International Federation of Robotics）統計，機器人的最大顧客正是汽車製造業，2022年全球車廠配置13.6萬組工業用機器人設備，僅次於電子製造業。