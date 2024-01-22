據美媒引用中國海關數據匯總顯示，2023年中國大陸用於晶片製造的半導體設備的進口總額達到了接近400億美元，同比增長了14%，這也是自2015年有記錄以來的第2大進口額。而11、12月進口光刻機金額同比漲幅高達1000%左右，反映中國積極發展半導體製造業的強勁動能。

《芯智訊》引述《彭博》報導說，中國於2023年11月進口了42台光刻設備，總價值高達8.168億美元。其中，有16台光刻機是來自荷蘭艾斯摩（ASML），總價值7.627億美元，同比增長了1050%。在接下來的12月，從荷蘭進口的光刻設備金額高達11億美元，同比增長近1000%，環比增長也高達44.2%。

更早之前的2023年10月，從荷蘭進口的光刻機數量高達21台，總值6.725億美元，相比比11月進口的16台光刻機的總價值還要低一些。顯然，如果從均價來看，11月中國從荷蘭進口的光刻機均價要比10月進口的光刻機高出46%。

報導說，整體來看，在2023年4季度，中國大陸從荷蘭ASML進口的光刻機總額達到了25.352億美元。

據業界的分析，近幾個月來，中國大陸從荷蘭ASML進口的光刻機數量和進口額的激增，可能是ASML趕在其許可證在2023年12月31日失效前匆忙出貨的結果。

荷蘭政府於去年6月底頒佈的先進半導體設備的額外出口管制新條例於去年9月1日正式生效，這些新的出口管制條例主要針對的物件為先進的晶片製造技術，包括先進的沉積設備和浸潤式光刻系統。

ASML發言人表示，儘管荷蘭出口限制從9月開始生效，但該公司現有的許可證仍能夠允許其在2023年底前繼續將NXT:2000i 和更先進的DUV光刻機運送到中國。發言人說，「我們的客戶瞭解出口管制法規，他們知道自2024年1月1日起，我們不太可能獲得向中國國內客戶運送這些系統的出口許可證。」

Stiftung Neue Verantwortung科技與地緣政治經理Jan-Peter Kleinhans表示，ASML近幾個月出貨到中國大陸的設備，多數在2022年底或2023年初就已取得了許可。他說，ASML在2023年中的前置時間大約18個月，意味著2023年第4季出貨的設備，應該是在2022年Q2或Q3就已下了訂單。

報導指出，值得注意的是，當地時間2024年1月1日光刻機大廠ASML發佈聲明稱，荷蘭政府最近已經部分吊銷了2023年發貨NXT:2050i和NXT:2100i光刻系統的許可證，影響到了少數中國客戶。亦即ASML的部分對中國客戶的出口許可證在2023年12月31日到期之前，就已經被荷蘭政府吊銷了。

不過，隨後ASML官方對外表示，中國大陸客戶預付購買DUV光刻機所積壓訂單基本都已完成交付。