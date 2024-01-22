根據NCC公布的「112年通訊傳播市場報告」，民眾最常使用的社群軟體是LINE，使用比例高達97.7%。近日有網友好奇，LINE在台灣如何崛起？貼文一出引發熱議，許多網友指出，其實台灣一開始流行的是WhatsApp，不過當年WhatsApp宣布要收費後，LINE看準時機強打廣告，從此成為台灣人最愛用的社群軟體。

原PO在PTT發文表示，最近有香港朋友來台找他玩，發現LINE是台灣主流的通訊軟體、有電子支付功能的LINE Pay，而他到日本訪友時，發現日本人似乎不用LINE，讓原PO不禁好奇提問，「當初LINE到底怎麼攻佔台灣市場？而且亞洲地區只有台灣流行？」

對此，許多人紛紛回應，「去查一下就知道LINE不是只有台灣在用而已」、「真廢，日本也一堆LINE Pay」、「日本怎麼可能沒在用…」、「聽你在唬爛，日本是LINE用戶數最多的市場」、「日本也流行」、「日本比台灣流行吧，LINE是被日本區救活的」、「LINE是日台泰在用的」。

另外也有人說明LINE在台灣的崛起過程，「台灣一開始我記得是流行WhatsApp，然後開始收費後就下去了」、「WhatsApp出昏招要收費，結果整個被LINE捧走，後悔莫及」「當初就是接手WhatsApp要收費的空窗期，然後當時瘋狂打電視廣告跟長期免費貼圖，就一堆台灣人被催眠跟著用，跟著用之後長輩跟公司主管想說，你年輕人都在用這個，就跟著一起下水了」。