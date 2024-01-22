台大前校長管中閔在臉書分享喜悅，順利繳完部分房貸，直呼達成人生新成就，還特地拍照留念，不少網友恭喜道賀之餘，也感慨管中閔擁有官學經歷，至今房子貸款還沒繳完，足見管中閔正直清廉，絕不貪利。

管中閔22日在臉書發文表示，「新成就達成，歷時15年，終於付完第一戶（也是唯一一戶）房子的商業貸款，現只剩公教貸款了。」在繳完貸款也申請一張清償證明，特地照相留作紀念，管中閔不忘幽默自述，「貸款尚未付清，老驥仍須努力」。

貼文一出讓不少網友紛紛道賀，「原來管校長也曾是資深房奴，總算解脫可喜可賀」、「無債一身輕，年金養老安終生」、「校長又解鎖人生一個關卡」、「不容易啊！家無橫產要在台購屋，真的是大不易」、「又往前邁向一步，恭喜！」。

但也有人留言感慨，「做過政務官，做教授，做最高學府的校長，買個房需要二種貸款。足見清廉，但政府是不是也應該檢討為什麼會這樣」、「最棒的的典範、不貪不求也不低頭，台灣能有多一些管爺這樣的人才會有希望」、「為官清正的管爺，令人欽敬的管校長」、「清廉可佩！今天換了他人當台大校長、總務長，已經買三間房了」。