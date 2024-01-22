歐盟正草擬新的提案，收緊對中國、俄羅斯等國投資歐洲敏感行業的限制，防止重要設施被對手控制，並限制可能影響歐洲安全的軍民兩用技術出口。

據香港《經濟日報》報導，歐盟委員會本周發布「歐洲經濟安全一攬子計劃」草案，將提出5項新舉措，包括修訂外國直接投資（FDI）審查規定，要求所有歐盟國家審查外國投資的安全性；規範對外投資，以防止敏感技術轉移；制定新協議反制經濟脅迫；對軍民兩用技術進行出口管制；呼籲成員國採取措施加強科研安全。

中國官媒《環球時報》引用大陸經濟專家說法稱，雖然中國在草案中只被少量提及，但這套新工具應該放在中歐關係的背景下看待，顯而易見是針對中國。去年初，歐盟主席馮德萊恩首次提出對華「去風險」，自此成為歐盟對華政策的關鍵詞。該計劃將對中歐產生多領域的負面效應，包括貿易、投資和技術交流。