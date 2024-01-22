韓國人氣女團TWICE成員子瑜（周子瑜）來自台灣，因參加選秀實境節目《SIXTEEN》而出道，以美貌獲得外界大量關注，出道8年人氣依然居高不下，近日她返台跨年，透過社群與粉絲分享好心情，其中一組泡溫泉的玩水照讓粉絲大飽眼福。

21日子瑜已回到韓國繼續工作，不過她今（22）日仍持續更新放假期間的日常，子瑜大方曬出泡湯照，只見她雙頰微紅，身上穿著低胸粉色泳裝，頭髮上還夾著蝴蝶結，看起來十分夢幻，身邊還有好友ELKIE莊錠欣相伴，ELKIE穿著同款藍色泳衣，姊妹裝超可愛，貼文迅速獲得98萬人按讚。

ELKIE也在自己的社群發出兩人瘋狂潑水的影片，大批粉絲立刻湧入狂誇：「仙女與仙女的朋友」、「這片長到底多長，我已經看了三小時還沒看完」、「兩位仙女都可愛極了」、「我今天的幸福指數爆棚了！」、「仙女戲水」、「好羡慕啊」。

除此之外，子瑜也發出觀看101煙火的系列照片，還有與家中愛寵、媽媽一起出遊的照片，回台行程非常豐富；許多網友看到照片後驚呼：「原來今年臺灣的大家都跟子瑜一起跨年了嗎」、「好會生的媽媽，子瑜跟媽媽都太漂亮了」、「原來跨年就在了」。

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