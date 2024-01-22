農曆春節腳步將近，超強寒流也來襲，為關懷在軍中服役的台北市子弟兵，台北市副祕書長游適銘22日在兵役局副局長林春來、北市軍人服務站長吳遠里的陪同下，代表市長蔣萬安前往宜蘭地區慰勞國軍官兵，並致贈慰勞金。

慰問團首站來到宜蘭金六結營區陸軍步兵第153旅，探視陸軍軍事訓練役第190及191梯次900多位市籍役男，瞭解北市子弟的服役狀況，行程也特別安排慰勞榮獲112年度國軍模範團體殊榮的蘭陽地區指揮部，感謝該部持續戮力戰訓本務，為守護國家安全所盡的心力。

游適銘除為役男加油打氣，並帶來年輕朋友們喜愛的速食餐點外，同時代表北市府及役男家屬，感謝部隊幹部對北市籍役男的照顧與訓練。他也鼓勵役男們好好利用服役期間，學習與同袍及長官相處應對、遵守營區紀律，鍛鍊強壯的體魄並養成良好運動習慣，讓自己在這段軍旅生活中成長、蛻變，成為人生中難忘的美好回憶。

由於適逢寒流來襲，天候極為寒冷，游適銘不忘溫馨提醒役男注意保暖與身體保健；在接受各項訓練時，務必注意自身安全，並表示如果有任何問題請立即向幹部反映，尋求協助處理，北市府會做大家最堅實的後盾。

隨後，慰問團抵達蘇澳海軍中正基地，慰問海軍168艦隊、海軍蘇支部等單位，游適銘對官兵頂著寒流堅守崗位的辛勤付出表示由衷感佩，藉由本次勞軍，向捍衛海疆的海軍弟兄姐妹們再次致上最崇高的敬意。最後，慰問團祝賀全體官兵春節快樂、龍游大海、幸運自來，勞軍行程在歡喜熱鬧氛圍中圓滿完成。