廁所除了可供民眾排泄以外，也是不少人整理個人儀容的地點。一位女子近日到某間公廁上廁所時，發現廁所間的牆壁下方設有一個可展開的平台，讓她忍不住好奇大平台的用途，貼文一出引發熱議，許多內行人紛紛說明，其實那是讓民眾方便更衣的更衣台，在日本相當常見。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，當天她到公廁方便，結果發現廁所間的牆壁下方設置了一個可折疊的平台，讓完全沒看過這種設施的原PO不禁好奇提問，「抱歉我鄉下人啦，廁所放這個大平台是要幹嘛？」

女子發現廁所設置的平台是折疊式，可平放於地面。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛猜測，「應該是給媽媽換嬰兒尿布的」、「放包包？」、「坐著思考人生用的」、「也許是幫小孩換尿布用」、「給四腳獸用的，怕他們光屁屁在地板不衛生」、「量體重的，這樣你就知道你的大便多重了」。

不少內行人則說明，「更衣台（認真回答」、「可以搜尋日本更衣台」、「日本更衣台」、「換衣服用，可以脫了鞋子踩在上面方便換衣服，日本廁所常見」、「換衣服啊，日本是這樣，台灣我不知道」、「換衣服用，日本很多欸」、「日本廁所會放置的，換衣服給你站的台子」。