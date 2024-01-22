20日晚間，網紅Toyz（劉偉健）到Youtuber超哥（黃伯超）餐廳開直播，因講到「醋飯超難吃」，遭超哥痛毆；Toyz今(22)日也公開驗傷單，其被診斷有「腦震盪」、頭部挫傷撕裂傷，以及其他的部位的挫傷、擦傷，Toyz也還原事發現場狀況，，他也指出遭到超哥及友人圍毆將近10分鐘，直到警方抵達現場，他還被捕踹幾腳後，對方才停手。

今(22)日稍早，網紅Toyz也在IG上公開自己的傷勢，以及驗傷單，從公開的照片中可見，他被打的「頭破血流」，並且從公開的驗傷單，其「診斷病名」上寫著頭「部挫傷及撕裂傷」、「腦震盪」、「臉部、雙側手部、右側小腿、胸部、腹壁、背部挫傷及擦傷」、「頭暈、頭痛、噁心伴有嘔吐」。

網紅Toyz與Youtuber超哥因「醋飯超難吃」爆發肢體衝突，Toyz今(22)日也公開驗傷單。（圖／翻攝自Toyz Instagram）

對此，Toyz也還原事發現場狀況，他表示，在爆發衝突前，當時在店內用餐時，現場的氣氛已降到冰點，但為了不影響餐廳提他客人用餐，及小朋友參與到的這場鬧劇，便提早離開，後來他抵達餐廳外門口，要與「超哥」道別並結束話題，不料，超哥卻情緒失控並與其幾名友人開始圍毆他。

Toyz還表示，超哥老婆與友人架開攝影機，且強行逼迫同行的攝影師關掉直播與錄影，他被圍毆將近10分鐘，警方才抵達現場，但他還是被捕了幾腳後，對方最後才停手，他也提到過程中，超哥語帶「『莎』意」，「我要把你『莎』了」、「打『屎』他」、「今天不是你『屎』就是我『屎』」、「從今以後你就是『屎』路一條」，而他全程未還手，只有採取「護頭動作」。