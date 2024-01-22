烏克蘭政府官員表示，為確保烏克蘭的電力，赫梅利斯基核電廠(Khmelnytskyi NPP)今年將興建2座新式反應爐，而且首次使用美國技術，預計2030、2032年運轉。

烏克蘭商業新聞(Ukraine Business News)報導，烏克蘭能源部長哈魯什琴科 (Herman Halushchenko)接受電視採訪時，提到戰爭以來，最大的挑戰就是電力供應，為確保電力安全，將要增加核電廠的數量。他說：「本部今年的優先事項包括維護電力供應，增強分散式發電的能力，主要是透過安裝燃氣渦輪機。在中長遠計畫，則是需要核電廠。」

這位部長提到，位在烏克蘭中部的赫梅利斯基核電廠會新增2部機組，採用的是西屋電器的 AP1000反應爐，這是烏克蘭第一次採用西方的核電技術。

AP1000是先進被動壓水式(Advanced Passive PWR)，屬第3代+，它的安全性較上一代的壓水式更好，而且功率很大，達到1000百萬瓦以上。哈魯什琴科說，它比蘇聯的VVER-1000相比具有顯著優勢，操作系統更為直觀簡便。

哈魯什琴科說：「這是目前最先進的核技術之一，而且有被動式安全設計，即使遇到停電、沒有柴油發電機或其他額外電力系統的支援，它也能維持核電廠的安全冷卻。」

他表示，與西屋完成的簽約，烏克蘭將堅定的放棄蘇俄核電工業技術，取而代之的是與美國夥伴在這一領域的合作。