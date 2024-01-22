台中在地建商國雄集團今（22）晚在林酒店席開80桌、舉辦尾牙感恩餐會，政商名流均出席赴宴，場面盛大且熱鬧！國雄集團總裁許坤仲、董事長許智翔父子檔宣布，2024年將於台北、台中、彰化等區域推出預售大案，總銷金額合計上看300億元！

國雄集團董事長許智翔表示，2024年即將推案計畫，包括沙鹿區台灣大道上、近靜宜大學的「紅竹段」個案，基地面積廣達1.1萬坪，未來將分七期推出造鎮大案，總戶數約900戶，產品規劃2～3房，第一期新案預計329檔期進場，鎖定搶攻中科人與首購族，總銷金額約100億元，可望創下沙鹿區最大推案量體。

另外，國雄建設2024年也將在彰化縣員林市「大明段」推出預售新案，基地面積突破4000坪，預計推出總戶數540戶、總銷約70億元，堪稱是員林市最大的單一個案。

國雄建設2024年在中部推案皆為超級大案！許智翔表示，為了讓建設版圖再邁進一步，2023年時啟動併購案，往北台灣發展，推出國雄「台北中正」都更案，基地面積621坪，產品規劃45到68坪、三至四房，總銷約50多億元。

今晚在尾牙感恩餐宴上，創辦人許坤仲表示，秉持「沒有不景氣只有不爭氣」的信念，選擇勇敢面對風險、把握機會主動出擊！國雄創業40年，經歷過921大地震、SARS、全球金融風暴、新冠肺炎疫情等，市場買氣急速劇降，如今成為跨足兩岸三地擁有建築、餐飲、營造的大型集團，未來也會堅守建築家的本份，成為不景氣中長期的贏家，以沉穩步伐面對市況。