女星米可白曾在兒童台當「葡萄姐姐」，近年她轉往戲劇圈耕耘，演技越發精湛，加上健康美的外型很受觀眾喜愛，去年更憑藉《牛車來去》獲第58屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，演藝事業再創高峰；近日她曬出一張愛寵照，但網友們注意力全被美腿吸引。

米可白日前在Instagram貼出愛犬黑寶的超萌吐舌照，嘲笑說：「黑寶～越來越像小豬」，更形容黑寶身型圓滾滾，像小瓦斯桶。不過照片把米可白的美腿也拍進去，只見纖細美腿上沒有布料，疑似是下衣失蹤，美腿照讓網友嗨喊：「那雙美腿是誰的啦！」、「黑寶表示：偶馬麻的美腿美吧」、「我只看到一雙美腿」、「妳的美腿搶了黑寶的關注」、「哇嗚這雙腿」。

米可白奪金鐘女配角獎肯定後自曝沒漲報價，只希望有更多演出機會，提到獎金規劃，平時就有在為動物公益出錢出力的她說：「獎金部分扣稅之後還有9萬，要拿來補貼20隻狗狗結紮的錢，幾乎花光啦。」而黑寶也是她從一位飼主手中救下來的毛小孩，起初黑寶身型瘦弱，如今變成圓滾滾的模樣，米可白付出的心力有目共睹。

近期米可白在8點檔《追分成功》和男星潘逸安飾演一對怨偶，兩人先前在《生生世世》就有合作，私下也會約吃飯，是藉由工作熟識的好交情，米可白在定裝時就和潘逸安預告：「慘了，我看到你一定會笑場。」還說排戲前要先笑一輪，因為太熟了演夫妻反而有點彆扭。《追分成功》每周一至周五晚間八點於台視播出。