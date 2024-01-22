又傳霸凌事件！網路社群黑色豪門企業流傳一段影片，1名短髮少女遭一群3、4名青少年押到社子大橋下河堤公園，先是出腳很踹少女，再將她推在地拉扯，被害少女哭喊好痛，一旁女生則怒斥：「妳跟我男友打X，都沒想過我心痛？」，少女的衣服險遭脫去。對此，北市警方也做出回應。

網路社群《黑色豪門企業》流出影片顯示，1名短髮少女被推倒在草皮，被1男1女硬扯衣服險上空，還被出腳很踹不斷喊痛，然後黑衣少年竟衝上前摀住其嘴巴，一旁女生則不斷喝斥她，要她閉嘴，直到有人喊「會不會有人報案」，眾人才停止動作。

由於社子大橋為跨越基隆河連接北投區、士林區，北投分局未受理報案紀錄，且北投區橋下空間並沒有這麼寬闊的草坪跟籃球場，但士林分局尚未接獲任何報案，由於影片拍攝為晚上且在草地上，背景比較模糊無法確認，目前正調查釐清涉案對象，事後將通知到案說明。

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