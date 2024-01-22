中國大陸不少人購買新車時會放鞭炮慶賀，除了熱鬧之外，一方面也藉此驅邪避凶。不過最近一位大陸網民購入全新電動摩托車後，也放了一大串鞭炮慶賀，不料鞭炮四射點燃車體及電池，整部摩托車燒成了骨架。網民們傳閱車主拍攝的火燒車照片，許多網民給予「樂極生悲」的評語。

據《快科技》報導，華人習俗上經常為討個好彩頭而燃放鞭炮、煙花慶祝，不過因燃放鞭炮釀成災害的時有所聞，喜事因而變成壞事。近日有微博博主在購買新聞後上傳了幾張連續照片，令網友在感慨的同時，再次認識到「樂極生悲」的真諦。

鞭炮點燃後煙霧瀰漫，幾乎全部掩蓋了電摩托車，坐墊與塑膠材質的車體殻看起來很危險。（圖／快科技）

從首張照片看，男子買了一台電動摩托車，並與友人舉辦了一場簡單的慶祝儀式，除了給摩托車戴上一朵大紅花，並在地上擺放了一掛長長的鞭炮。

一串鞭炮的時間，把新買的電摩托車燒個精光，澆水都來不及了。（圖／快科技）

第2張照片裡，鞭炮已經被點燃，劈哩啪啦的非常熱鬧，而這台電動車也被燃放鞭炮升起的煙霧所籠罩，讓人不免為摩托車的安全捏了一把冷汗。

果不其然，到第3張圖，摩托車已被大火籠罩，一名男子拎著一根水管想要滅火，但為時已晚，車子僅剩下了一組黑漆漆的骨架。

最後一張圖裡則是被燒毀車輛的特寫，除了它之外，地面上散落著燃放鞭炮的痕跡、滅火的痕跡和車輛被燒毀後留下的殘渣。

新買的車子下場真慘！地上的鞭炮屑猶如血跡斑斑，很佩服車主還有勇氣把照片貼到網路上接受網民評論。（圖／快科技）

大陸一些較小城市因購車不易，買入新聞也常有放鞭慶賀的風氣，而不論是燃油車或是電動車，其實都相當危險。用鞭炮慶賀買車引發火災也時有所聞，相關影片在網上並不罕見，但許多車主們似乎認為自己沒那麼倒霉，還想藉此去災避禍，結果反而招來災厄，真可謂「樂極生悲」。