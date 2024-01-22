周一（22日）美股延續上周漲勢持續衝高，3大指數同步走強，道瓊工業指數早盤大漲逾200點，標普500指數觸及紀錄新高。蘋果市值再度突破3兆美元。但上周表現強勁的半導體類股早盤普遍走跌。

截至台北時間22日晚間11點30分，道瓊工業指數上漲225.78點（或0.60%），暫報38089.58點；那斯達克指數上漲64.41點（或0.42%），暫報15375.38點；標普500指數上漲18.81點（或0.39%），暫報4858.62點；費城半導體指數下跌5.46點（或0.12%），暫報4370.20點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果大漲1.75%，谷歌母公司Alphabet小漲0.54%，微軟下挫1.18%，亞馬遜跌0.67%，臉書母公司Meta小漲0.28%。半導體類股普遍走跌，輝達小跌0.32%，超微暴跌5.37%，台積電ADR小跌0.74%，聯電ADR漲1.31%。

科技類股漲幅領先，市場對於美國聯準會（Fed）降息預期與AI榮景仍持樂觀態度。