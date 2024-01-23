受惠通膨走勢溫和，就業市場維持強健，支撐美國經濟軟著陸的預期，法人機構預估，今年美國經濟雖放緩，但仍維持正成長，聯準會彈性調整貨幣政策，市場轉而關注財報表現，企業獲利及營運前景牽動美股表現，預估美股進入震盪修正格局，兆豐投信表示，建議分批布局優質全球基金。

兆豐投信表示，有鑑於日本經濟緩步，擴張公司治理改善，日本薪資調升，通膨下滑，生活成本上揚，令消費者削減支出，同時災後重建需求，以及今年新小額投資稅制，預期今年企業獲利穩健增長，半導體及科技業接棒，政策加持等利多因素，支撐日本企業獲利能力與日股續漲力道，今年日股頻創新高，統計今年以來至1／15，日經225指數報酬率為7.28％，相對於MSCI世界指數-0.41％，預期日股長線看俏。

兆豐全球基金研究團隊表示，企業獲利推升美股上漲空間，2023年隨著製造業庫存去化完畢，此外，製造業景氣觸底，財報逐步好轉，2024年美國企業獲利成長動能將逐季增強，由於景氣循環見底後，可望出現1～2年的向上循環，獲利成長的加速將推動美股上漲，長線而言仍值得逢低布局優質成長產業。

兆豐全球基金研究團隊表示，整體來看，隨聯準會降息預期升溫，帶動本益比上移，加上庫存調整落底等因素，其中，科技、非必需品等循環性類股表現更為強勢。股市已反應樂觀預期，目前持股重點將著重在逢回布局，受惠AI滲透率提升的大型科技類股，在市場面持續看好日本與印度股市；如果投資單一市場，可能影響本身基金風險，若能透過投資兆豐全球基金，不僅能有一次掌握全球各類產業的成長優勢，更有助全面性的產業風險分散，建議布局全球基金，追求趨勢的成長，投資人一手掌握全球優質產業。