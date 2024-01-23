高雄輕軌成圓後又發生車輛闖入軌道區意外，輕軌新通車大順二路段與灣中街口在今晚9點6分，一名63歲陳姓婦人駕駛的銀色休旅車疑似因不熟悉路況，左側車輪闖入輕軌軌道影響逆行列車運行，高捷公司立即啟動接駁，並派員將陳婦車輛「推」離軌道區。

駕駛休旅車在大順二路向北行駛的陳婦，疑似因路況不熟，行經灣中街口時，偏離車道跨越分隔島，左側車輪陷進輕軌軌道區草皮動彈不得，被路過民眾拍下上傳到臉書社團「路上觀察學院」，網友留言表示「三寶無誤」，也有人提出若是外地人確實闖入風險高。

高捷公司說，9點6分接獲通報有車輛誤闖後，立即將受影響的逆行路段變更運轉模式，採C29-C1-C24局部運轉，C23-C29間啟動接駁作業，高捷公司同時派員前往現場排除，經人員到場協助將陳婦車輛推出後，約於9點30分恢復正常營運。

高捷警表示，接獲報案到場後前往蒐證後，由高捷公司派員排除，經酒測後酒測值為0，後續將依大眾捷運法第50條1項3款規定予以告發，移請市府交通局裁處，最高可處新臺幣7500元罰鍰。