網紅超哥20日因不滿YouTuber Toyz（劉偉健）批評自家餐廳醋飯難吃，坦承一時失慮痛毆Toyz，Toyz被打到頭破血流，驗傷提告討公道。事發兩天後，由超哥創立的超派雞排總部也發聲明致歉，坦言事發後分店有來電騷擾或訂餐不取的狀況，願意免費發送100片雞排向社會大眾致歉。

超派雞排22日晚間在臉書粉專發出道歉聲明，指超派炸雞聯合創始人超哥毆打Toyz事件，造成社會大眾觀感不佳深表歉意，「超哥也會負起應負的法律責任，超派炸雞總部尊重超哥的任何決定，日後也仍然會與超哥一起共同經營超派炸雞」。

對於有加盟主決定退出的消息，超派雞排總部表示，去年開放加盟起加盟金額為188至208萬元，並非網路提及250萬元，總部從未收取過250萬元加盟金，「若有加盟主因此事件欲退出加盟體系，總部也予以尊重」。

超派雞排總部也坦言，事件發生之後全台門市皆有接獲騷擾電話及訂餐未取之狀況，將不予其追究任何法律相關責任，一律概括承受。超派炸雞總部代表超派炸雞全體員工向社會大眾致上最深的歉意，於本月27日(周六)超派炸雞台中店開幕日，發放100片雞排給前100名顧客免費索取。